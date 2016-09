Argonmexico / Tópicos Tabasqueños

Por Silvia Hernández Martínez

Villahermosa, Tab.- Miles de personas realizaron una marcha este fin de semana tanto en la Ciudad de México como en los distintos estados del país, en contra de que se legalicen las bodas entre personas del mismo sexo y aunque la Iglesia Católica no es la única que se opone a esto, sino todas las religiones evangélicas, sólo a Norberto Rivera le “llueve” por defender, en todo caso, lo que ha sido una de las enseñanzas cristianas desde su aparición que es no aceptar, no caer en el homosexualismo.

Los que quieren que se les autorice “matrimoniarse”, saben perfecto, que, según la Biblia, una de las razones por las que Dios desapareció a Sodoma y Gomorra, fue precisamente porque sus habitantes habían caído en todo tipo de corrupción, en aquel entonces la homosexualidad considerada una de ellas, totalmente prohibida y de la cual ya había advertido el Señor.

Entonces, los homosexuales –hombres o mujeres- saben esto, quienes pretenden culpar de “odio” a Norberto Carrera o toda la Iglesia Católica, en contra de la homosexualidad, mienten y por el contrario, ellos promueven el odio en contra de esta religión, la primera que hubo en el mundo y que para nada pretende perjudicar al mundo, por el contrario, pretende seguir los pasos de Dios plasmados en las Sagradas Escrituras.

Y lo peor es que más bien, alguien de muy arriba y no precisamente Dios, parece estar promoviendo la división entre hermanos, entre paisanos, entre conciudadanos, entre mexicanos ya de por sí divididos por la delincuencia, la corrupción la falta de valores que ha terminado con las familias, etc., etc., ahora parecen gozar enfrentando a unos contra otros, porque a final de cuentas quienes son gays y quieren vivir juntos, así lo hacen y en muchas entidades del país ya está permitidas las bodas entre personas del mismo sexo.

A final de cuentas, cada persona es libre de vivir y hacer con su sexualidad lo que quiera, pero las Iglesias, no sólo la Católica, sino todas, también tienen derecho a oponerse y no por eso se les tiene que condenar, a final de cuentas han servido mucho para mantener el orden y la concordia entre hermanos.

Pero, lo verdaderamente importante no es este distractor, sino la reducción de presupuesto en Salud y otros rubros, para el año próximo.

Corrupción y robo en el Congreso

El robo y la corrupción en el Congreso del Estado de Tabasco, por parte de uno de los tres dirigentes sindicales, ha provocado gran escándalo y mantiene con un pie en la cárcel a Ramiro Santiago Jiménez, a quien denunciarán penalmente el miércoles.

Ramiro Santiago, está siendo acusado de haberse robado 1 millón de pesos del Sindicato Independiente de los Trabajadores del Congreso del Estado. además de vender las plazas a los trabajadores algunas en 100 mil pesos y otras en 190 mil pesos, dependiendo el área y el salario que les otorgue el Congreso, por lo que muchos ven totalmente disminuido su salario, ya que cada quincena tienen que pagarle una parte, hasta completar lo que se les cobró por la plaza.

En múltiples ocasiones, Ramiro Santiago ha sido acusado de corrupción, pero hasta el momento nadie le hizo nada, hasta hoy que los trabajadores ya están cansados y que lo habrán de denunciar ante la Fiscalía General del Estado, luego de una reunión que sostendrán los trabajadores afiliados a ese sindicato, para destituir al comité entero.

Tanta fue la maña de Ramiro, que este 15 de febrero pasado, cuando se llevó a cabo la renovación de la dirigencia sindical, valiéndose de artimañas, entrega la secretaría general a Carmita Salvador, quien ganó la elección, pero se autonombra ¡secretario de Finanzas! Del mismo sindicato, claro, esto era obvio porque esa era la forma en que se cuidaría él mismo las espaldas.

Pero, cuán grande fue la sorpresa de los trabajadores que el pasado viernes, se encuentran que don Ramiro ya había hecho limpieza en las oficinas del sindicato, llevándose hasta la computadora y otros artículos como la cafetera y refrigerador que fueron adquiridos por los empleados del Congreso.

Desde hace años, merecía la cárcel por corrupción y explotación de los trabajadores a los que igual enviaba a su casa y a sus ranchos a hacerle trabajos personales, hoy está más cercano de las rejas.

Defendiendo la ley

Desde su toma de protesta como gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió a respetar y a hacer respetar la ley, no sólo como un acto protocolario de costumbre, sino porque conocía muy bien que el estado se encontraba sumergido en un mar caótico en el que pocos respetaban la ley y por lo mismo la anarquía reinaba, cada quien hacía y deshacía, muy contados respetaban la ley y la hacían respetar y la entidad hundiéndose.

Núñez Jiménez está demostrando que los compromisos que hizo los está cumpliendo, precisamente para que los tabasqueños vivamos en paz, en cordialidad, avanzando en el desarrollo educativo, de salud, etc.

Igual que ha sucedido con quienes toman carreteras o calles, a los que se les aplica la ley porque están violentando los derechos de terceros, igual que sucede con los maestros que no cumplen con su deber y son cesados, amonestados o suspendidos por días y sus salarios descontados, igual tenía que ser con el asunto de UBER, igual con los locatarios del Pino Suárez, es decir con todos parejo.

Ciertamente UBER tiene que cumplir con las leyes del estado, como cualquiera, porque de otra forma se estarían dando privilegios legales a una parte y no sería esto parte de la justicia, porque por otro lado otros transportistas sí cumplen con la ley, así que se les tiene que hacer entender a los Uber`s o quien sea, que la ley se respeta.

En el caso del legendario mercado “Pino Suárez”, es lo mismo, los locatarios no tienen por qué decidir si se hace o no el mercado nuevo, a final de cuentas es a ellos a quienes empieza por convenir tener modernas instalaciones y una obligación de4 las autoridades brindar seguridad a los ciudadanos en todos los sentidos, lo que incluye que evite que se le caiga el techo del viejo mercado en las cabezas de los consumidores.

Definitivamente este asunto del “Pino Suárez”, está siendo manipulado por terceras personas, incluidos reporteros de ciertos medios de comunicación que acuerdan en las instalaciones del Congreso, boicotear la construcción y seguir sirviéndoles de “asesores” a los locatarios, malos asesores por cierto, ya que si fueran buenos para eso, les aconsejarían a los mercaderes sobre la conveniencia de contar con modernas instalaciones.