Por EFE

Washington, 12 sep (EFE).- Unas 30 personas se congregaron hoy en el centro de Washington para protestar por la apertura del nuevo hotel que lleva el nombre del candidato republicano a la Presidencia de EU, Donald Trump, a apenas un kilómetro de la Casa Blanca, que el magnate confía en conquistar en las elecciones de noviembre.

“¡No a Trump, no al KKK (Ku Klux Klan), no a un Estados Unidos racista!”, coreaban los manifestantes, que se dieron cita desde las 7 de la mañana con la intención de permanecer hasta la noche frente al lujoso hotel que abrió hoy sus puertas en la histórica avenida Pensilvania de la capital estadounidense.

Brian Becker kicks off the early morning protest against the new #TrumpHotel in DC pic.twitter.com/IThFTmaDAk

— ANSWER Coalition (@answercoalition) September 12, 2016