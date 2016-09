Argonmexico / “No dudaré en sancionar actos de corrupción”, alerta categórico Alejandro Tello Cristerna al asumir el gobierno del estado de Zacatecas. Adelanta que en breve enviará a la LXII Legislatura local una iniciativa para eliminar el fuero de los servidores públicos del estado como parte de su propuesta para instaurar un sistema estatal anticorrupción.

Debido a que desde la semana pasada los Monreal Ávila y sus seguidores de Morena mantienen sitiada la sede del Congreso del estado de Zacatecas, en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les “devuelva” el triunfo de la alcaldía de la capital que ellos dicen les quitó el tribunal local; se cambia la sede para la Cesión de Poderes.

Así, el Palacio de las Convenciones es convertido en recinto alterno del legislativo local, y hasta allí uno a uno, en parejas o en reducidos grupos, arriban los invitados especiales al evento donde los diputados locales sesionan desde dos horas antes.

Uno de los primeros en llegar a ese punto de reunión es el secretario de Salud, José Narro Robles; a quien le pisan los talones los gobernadores: Carlos Lozano de la Torre (Aguascalientes); y Mariano González Zarur (Tlaxcala). Éste último seguido de su inminente sucesor, el también priísta Marco Antonio Mena.

Igualmente llegan Enrique Ochoa Reza y Carolina Monroy Del Mazo, presidente y secretaria general del CEN tricolor; seguidos del también priísta gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López; como del panista José Rosas Aispuro Torres, quien el jueves próximo asumirá el mando de su natal Durango.

Y así continúan llegando otros mandatarios como Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora; Rolando Zapata Bello, Yucatán; Omar Fayad Meneses, Hidalgo; Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche; Rafael Moreno Valle; Puebla; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; al igual que los electos: Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa y Martín Orozco, de Aguascalientes.

Una vez en el espacio se forman los clásicos corrillos. Un grupo que sobresale es el conformado por Miguel Alonso Reyes, el secretario Narro, Ochoa Reza, Juan Manuel Carreras y “El Güero” Rosas Aispuro. Éste, priísta de toda la vida cuando fue diputado local, federal, senador, alcalde y líder del Congreso y del PRI estatal; ahora panista desde hace menos de siete años, parece no olvidar esa larga etapa.

Asido a los brazos de sus acompañantes, Aispuro Torres no deja de soltar sonrisas al tiempo que voltea hacia uno y otro lado de sus excompañeros de partido y algo les dice. Luego, al grupo se incorpora feliz también, Omar Fayad.

De pronto se hace un grupo rma forma constante a participa feliz en la chorcha.

“Seguiré Trabajando por mi Estado”, Promete

Con la satisfacción de haber cumplido su compromiso de gobernar para todos, sin distinción alguna, el Gobernador Miguel Alonso Reyes agradeció a los zacatecanos la oportunidad que le brindaron durante seis años para encabezar la construcción de un mejor Zacatecas.

A unas horas de concluir su gestión al frente del Poder Ejecutivo del Estado, el mandatario zacatecano hizo extensivo su reconocimiento a quienes lo acompañaron a lo largo de su sexenio.

En víspera del nombramiento del nuevo Fiscal Nacional Anticorrupción como parte de los compromisos del Sistema en la materia, el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, planteó reforzar el tema del “lavado de dinero” entre los aspectos por atacar desde esta instancia, a modo de que México recupere la vigencia plena de su Estado de Derecho.

El legislador federal resaltó que el lavado de dinero ha quedado al margen de las prioridades pero no por causa de un marco normativo deficiente -aun cuando puede mejorarse- sino por la inactividad de las autoridades competentes para llevar al cabo las investigaciones correspondientes, o una falta de coordinación suficiente entre diversas expresiones de nuestro sistema bancario o sus sociedades.

Durante su participación en el Cuarto Encuentro de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por TM Sourcing el pasado viernes en la Ciudad de México, Zambrano Grijalva indicó en este sentido que el Legislativo tendrá que asegurarse de que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla con los objetivos para los que fue conformado y no dar margen –una vez más- a la indiferencia de las autoridades competentes por “falta de recursos”, por lo cual –dijo- la labor principal en estos días, será verificar que el recién entregado Paquete Fiscal, considere fondos para la Procuraduría General de la República (PGR), y los órganos de inteligencia adscritos a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como del Banco de México, entre otros.

“Si la PGR no tiene los recursos suficientes ahora que ya sea creada la figura del Fiscal Nacional Anticorrupción, y si la Unidad de Inteligencia Fiscal no va de la mano con los propios sistemas de inteligencia del Banco de México, pues no va a servir de gran cosa lo que estamos haciendo ahora a la luz de la presentación del Presupuesto de Egresos entregado al Congreso. Hay que revisar cómo viene porque Gobernación, por ejemplo, tiene cuatro veces más recursos para 2017 que lo que se está asignando a la Procuraduría. Vamos a ver qué tanto se está pretendiendo asignar al Fiscal Anticorrupción para que aterrice bien lo que hemos estado legislando”, subrayó.

Expuso que el fenómeno de lavado de dinero y las estrategias de combate al mismo, debieran constituir una de las áreas más sensibles por atender en este país, sólo es necesario reforzar a los órganos de inteligencia: “Ya estamos equipados con el entramado legal, ahora debemos fortalecer las acciones de inteligencia que son columna vertebral para la ofensiva contra las expresiones de corrupción, de reto al Estado nacional y al Estado de Derecho puesto que involucra crímenes, secuestros, manejo de personas y el envenenamiento de familias y sociedades a través de sus hijos, especialmente jóvenes”.

“El combate a la corrupción debe ser inflexible porque nos cuesta cerca de 100 mil millones de dólares al año entre recursos públicos que no llegan, y cobros indebidos para hacer tal o cual actividad desde instancias oficiales. No podemos quedarnos cruzados de brazos, hay que actuar. Se debe ilustrar la manera en que la corrupción afecta social, económica y culturalmente a comunidades enteras, a familias, a las nuevas generaciones. Cómo puede costar –incluso- vidas y oportunidades de crecimiento para nuestra nación porque los recursos no llegan a servicios de salud, alimentos y a escuelas”, explicó.

Este fenómeno de la corrupción lastima a la sociedad mexicana porque son los recursos que la gente paga legalmente de sus impuestos, de sus ingresos legalmente habidos; para que se los apropien indebidamente los funcionarios públicos, por supuesto que no debe ser. Quienes quieran hacer negocios, tienen que pasar por filtro, y otra modalidad para la obtención de recursos ilícitos que luego entran a los circuitos financieros por la vía del lavado de dinero, planteó.

Vamos a esperar el inicio de trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción, que se nombre al Fiscal Nacional Anticorrupción y se formen todos los organismos que se desprenden de este entramado legal. Si echamos a andar el Sistema, la figura de “extinción de dominio”, tan importante, no se va a circunscribir solamente a modelos clásicos del crimen organizado sino a lo que tiene que ver con un combate efectivo a la corrupción.

Creo –añadió- que para ello se requiere efectivamente, un cierre de filas institucional y, en la medida de lo posible, extra-institucional entre lo que constituye nuestro trabajo como legisladores; del Poder Ejecutivo en sus diversas expresiones (tanto los órganos que tienen que ver con la actividad punitiva policíaco-militar y los órganos de inteligencia financiera) y también la colaboración y participación de organizaciones de la sociedad civil para construir una cultura de la denuncia, que nos presenten propuestas para legislar y el Estado las haga suyas.

Lo que nos preocupa y nos ocupa, insistió Zambrano, es que nunca más nadie tenga la capacidad que sólo corresponde al Estado Mexicano: el monopolio de las armas para garantizar la seguridad nacional por una parte, y el cobro de impuestos para su aplicación en favor de la sociedad mexicana, por la otra.

“En el momento actual, enfatizó, hay que apostarle a los órganos de inteligencia. Lo he hablado con autoridades del gobierno mexicano: Con la Procuradora y los secretarios de la Defensa y de Marina. Les he manifestado clara y abiertamente que si bien se debe aplicar la acción punitiva policíaco-militar con puntos de precisión; resulta fundamental la inteligencia financiera para debilitar a los grupos criminales a partir de sus finanzas”.