EFE

FILADELFIA. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo campaña en Filadelfia, Pensilvania en favor de la candidata demócrata a sustituirle en la Casa Blanca, Hillary Clinton, porque “aún queda trabajo por hacer”.

Obama, que fue recibido con un gran ovación por una multitud con gran presencia de afroamericanos, pidió el voto por Clinton, que se recupera de una neumonía.

“Realmente, realmente, realmente quiero elegir a Hillary Clinton,” dijo.

Ello, frente a la “visión pesimista” del candidato republicano, Donald Trump.

“El Estados Unidos que yo conozco es optimista, generoso e innovador”, aseguró Obama en la mayor ciudad de Pensilvania, estado clave para las elecciones.

Obama says Trump has never been a champion for working people: "He wasn't going to let you on his golf course." https://t.co/kouzvjrEwD

— NBC News (@NBCNews) September 13, 2016