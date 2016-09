Por ello a un día de que deje el Gobierno el CP Jorge Herrera Caldera, debemos de reconocer las cosas buenas que dejó su gobierno, y que permanecerán ojalá y por muchos años.

Sin duda cada ingreso de año escolar, era para muchos padres de familia, una desesperación e impotencia, para cuando los niños entraban a la escuela, porque la economía familiar ya de por sí golpeada en todo el año, para esos días de inscripciones y compra de uniformes se veía más afectada.

Así que fue una buena idea el que hayan impuesto el regalar los uniformes a todos los alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias.

Este hecho, permitió que muchas madres solteras, o padres de familia, tuvieran la oportunidad de gastar menos, en esas fechas y que sus hijos no fueran con el mismo uniforme ya decolorado y desgastado del año anterior, eso la verdad hay que reconocer que fue algo bueno que dejó Herrera Caldera y que durante muchos años se le deberá de agradecer y sabemos que será algo que el gobernador Aispuro, seguramente aprobará para no golpear más la economía de los duranguenses.

Otra cosa que también debemos agradecer quienes vivimos en Durango es la creación de las vialidades, sobre todo de ésta última vialidad, desde la Explanada de los Insurgentes hasta el centro comercial Paseo Durango y lo que le sigue, bien por estas dos obras de Gobierno, que dejan a Durango como una ciudad bonita.

Claro que en el renglón de seguridad, no estoy de acuerdo en que se dejan buenas cuentas, porque si los peores crímenes se han ocultado, no es porque se les haya olvidado, sino porque eso les da mala fama como lugar: “seguro”, y sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y los hechos criminales no pueden ocultarse por mucho tiempo, aún cuando le den tanto de qué hablar a los ciudadanos.

La región lagunera por ejemplo es un lugar en donde se han registrado terribles crímenes y sin embargo, ocultando la información, se supone que se deja un estado muy “seguro”, sólo que la sociedad sabe que no es verdad, que seguimos con las mismas bandas de delincuentes organizados que actúan en nuestro estado y que no se combate como debería.

El narcotráfico, que aún cuando se detiene a cientos de vendedores de droga, los distribuidores abundan en las ciudades, y que aquellos que son detenidos, no duran mucho tiempo en prisión, si es que llegan a pisarla.