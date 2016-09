Por Redacción

José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, aceptó esta mañana que las elecciones de Estados Unidos golpean al peso mexicano. Ayer, Alan Greenspan, ex Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, alertó del desequilibrio que vive la economía justamente por el proceso electoral. Donald Trump, que hoy alcanzó a Hillary Clinton –de acuerdo con NYT–, amenazó a Ford por poner una fábrica en México…

Parece una mañana de terror, y no una para celebrar la Independencia de México. En este contexto, el dólar alcanzó hoy su máximo histórico: 19.73 pesos por uno.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo/Economía Hoy).– El dólar volvió a alcanzar su máximo histórico esta mañana: 19.73 pesos por uno en ventanillas de Bancomer, 0.11 centavos más que al cierre de la jornada de ayer, en medio de la incertidumbre de las elecciones presidenciales en Estados Unidos que ponen ya en empate a la demócrata Hillary Clinton y al republicano Donald Trump.

La moneda estadounidense superó hoy el máximo histórico visto el 11 de febrero de este año, cuando se vendió en 19.71 pesos en ventanillas bancarias.

En su cotización interbancaria el dólar se oferta hasta los 19.2743 pesos, de cuerdo con cifras emitidas por el Banco de México (Banxico)

Esta mañana, el Secretario de Hacienda José Antonio Meade Kuribreña dijo que las elecciones en Estados Unidos son un factor que afecta al peso sin estar necesariamente vinculado con el candidato republicano Donald Trump, mientras que en las declaraciones hechas estas últimas semanas analistas aseguraron que la recuperación del dólar en los mercados se debe a que la posición de Trump mejoró en las recientes encuestas.

“No estamos seguros de que sea puntualmente un tema vinculado con Trump o no (lo que afecta al peso), sino en términos generales con la duda que siempre genera cuál puede ser el resultado de la elección en el país que es nuestro principal socio comercial”, dijo esta mañana en entrevista con Grupo Fórmula.

Meade también señaló que la incertidumbre de la decisión que vaya a tomar la Reserva Federal (FED) en torno a las tasas de interés y el precio del petróleo son otros factores externos que afectan el tipo de cambio.

Los especialistas en economía aseguran que el dólar puede llegar hasta los 20 pesos antes de terminar el año. Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que según el modelo econométrico de la propia dependencia universitaria, el dólar podría cotizarse hasta en 21.62 pesos.

El peso experimenta su peor arremetida frente al dólar en cuatro meses, al reportar una depreciación de 5.27 por ciento en seis sesiones consecutivas para tocar un nivel de 19.2225 unidades al mayoreo, de acuerdo con datos de Bloomberg.

A las 9:00 horas de este jueves, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró una pérdida marginal del 0.06 por ciento, esto es 26.39 puntos colocándose en 45,741.18 unidades.

Al arranque de la jornada el petróleo de Texas (WTI) para entrega en octubre abrió con un alza del 0.53 por ciento (0.23 dólares) y se cotizaba a 43.81 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

Por su parte, el oro negro del Brent abrió en 46.18 dólares, un alza del 0.50 por ciento frente al cierre de la jornada anterior.

El ex presidente de la Reserva Federal ha asegurado que teme que los “locos” terminen minando el sistema político y económico del país. Aunque no dio nombres en una conferencia celebrada el pasado martes, este economista dejó entrever que sus declaraciones se refieren al candidato republicano para las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP

El ex presidente de la Reserva Federal ha asegurado que teme que los “locos” terminen minando el sistema político y económico del país. Foto: AP

Ayer, Alan Greenspan, prestigioso economista y ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha advertido de la peligrosa situación en la que se encuentra el país y Occidente. Greenspan aún tiene la esperanza de que se encuentre una “salida” a este contexto económico y político que puede “quebrantar un país” que es la primera potencia económica del mundo, pero va resultar complejo dada la situación actual.

El ex presidente de la Reserva Federal ha asegurado que teme que los “locos” terminen minando el sistema político y económico del país. Aunque no dio nombres en una conferencia celebrada el pasado martes, este economista dejó entrever que sus declaraciones se refieren al candidato republicano para las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump.

“Este el peor contexto económico y político con el que he tenido contacto”, según asegurado Greenspan, que tiene 90 años, en una conferencia en Washington organizada por las universidades de Stanford y Chicago.

En el frente económico, Estados Unidos encamina a una estanflación (una combinación de demanda débil e inflación alta), según Greenspan. “En el plano político, no tengo idea de qué es lo que pasa”.

“No nos encontramos en un equilibrio estable”, sentencia el economista estadounidense, aunque “espero que podamos encontrar una salida porque este es un gran país como para que lo quebrante -cómo decirlo- los locos”.

Greenspan, que se desempeñó en 1974-1977 en el gobierno republicano de Gerald Ford, se negó el miércoles a hacer declaraciones cuando se le preguntó a quién se refería.