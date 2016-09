RIO 2016

La principal cita del mundo para deportistas con impedimentos físicos está llenando los estadios y en las competencias ya se han batido más de cien records, con marcas que han despertado sospechas sobre posibles casos de doping.

ESTADIOS LLENOS

Record tras record con sospechas incluidas y pasión deportiva en las calles: los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro son hasta ahora una sorpresa en muchos sentidos.

Está, en primer lugar, la inesperada afluencia de público. La principal cita del mundo para deportistas con impedimentos físicos está llenando los estadios, en contra del pesimismo previo de los organizadores, que temían un fiasco debido a la crisis en Brasil. Los cariocas hacen en estos días colas para comprar entradas, después de que hasta se llegara a dudar de que los Paralímpicos pudieran celebrarse si el interés de la gente no aumentaba.

En el tercer día de competiciones, los organizadores reportaron un primer record: el Parque Olímpico de Barra da Tijuca, el corazón del torneo, recibió el sábado pasado a 167.000 visitantes. La cifra subía incluso hasta las 250.000 personas si se sumaba el resto de instalaciones, un número que los Juegos Olímpicos no alcanzaron en ningún día entre el 5 y el 21 de agosto.

“Durante la ceremonia de apertura uno ya tenía la impresión de que estos podían ser los Juegos del pueblo. Y son los Juegos del pueblo”, celebró el presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Philip Craven.

El lunes ya se habían vendido 1,9 millón de entradas, según el CPI. Las imágenes de tribunas vacías que muchos temían no se ven por ahora por ningún sitio en Río. El presidente de la federación de Alemania, Friedhelm Julius Beucher, considera que eso se debe en gran parte a los precios.

“Los Paralímpicos son un evento deportivo asequible para la población brasileña”, dijo Beucher, que cree que las entradas para los Juegos Olímpicos de agosto eran simplemente muy caras. En Río hay además campañas especiales como la llamada “#FillTheSeats” (Llene los asientos), que pone a disposición miles de tickets para niños gracias a ayudas internacionales, por ejemplo de la banda de rock británica Coldplay.

También hay paquetes de 30 dólares al cambio cada uno, que incluyen comida y transporte, y a los que le sacan provecho sobre todo jóvenes de las favelas de Río. Otros cariocas optan por la oferta de visitar únicamente el Parque Olímpico comprando una entrada especial de 10 reales (unos 3 dólares), que les permite asistir a conciertos dentro. Durante los Juegos Olímpicos sólo se podía acceder al Parque con tickets para alguna competición.

EL AMBIENTE

En los alrededores de las instalaciones se vive un ambiente único. Las ciclovías del Parque, por ejemplo, están pobladas de visitantes en sillas de ruedas. Debido al éxito, en Río se oyen estos días también bromas sosteniendo que los Juegos Olímpicos de agosto eran en realidad sólo un ensayo para los Paralímpicos.

CUMPLEN

Las competiciones cumplen además hasta ahora con las expectativas del público. En los primeros días se han batido ya más de cien records, con marcas increíbles que superan incluso a algunas registradas por deportistas sin impedimentos físicos en agosto. El domingo, por ejemplo, los cuatro primeros lugares de la carrera de 1500 metros de atletismo en la categoría T13 (atletas con problemas de visión, aunque no ciegos) –con un mejor registro de 3:48:29, para el oro del argelino Abdellatif Baka– superaron al ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el estadounidense Matthew Centrowitz, que había ganado el oro con una marca de 3:50.

Esa ola de records, por otro lado, empezó a generar interrogantes sobre posibles casos de doping. El CPI admitió que su sistema de control antidoping tiene muchas carencias, después de tratar el tema en una reunión. “Tenemos que ver qué lecciones sacamos para el futuro”, consideró Craven.