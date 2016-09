Tras el recorte anunciado por el gobierno federal la semana pasada en los presupuestos, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, ha criticado fuertemente el proyecto de austeridad en las cuentas públicas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un tercer ajuste consecutivo en las cuentas públicas, recortando casi 240 mil millones de pesos para 2017, lo que equivale al 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el recorte han quedado pocos apartados a salvo y la Ciudad de México no fue la excepción, pues tendrá un corte de partidas de 72 mil millones de pesos, lo que representa el mayor ajuste en su totalidad entre las entidades.

La CDMX es la entidad que más dinero recibe y más de un tercio del total, y su recorte de 5.2%, es menor que la reducción media estatal de 6.1%.

Tanto el gobierno capitalino, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han descalificado la mediada.

“No entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda, a mí no me da risa, la verdad. Me preocupa mucho este presupuesto”, aseveró Mancera.

Por su parte, Martínez Neri, coordinador del grupo en la Cámara de Diputados, afirmó que el recorte posiblemente “se deba a la posible participación del jefe capitalino en el relevo presidencial”.

La próxima semana Mancera se reunirá con José Antonio Meade, secretario de Hacienda, para tocar el tema de los recortes al presupuesto capitalino.

Con información de El País.