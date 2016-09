Por Monserrat García

Durango, Dgo.

“Pretender quedarse no sólo con la cabeza de Apolonio Betancourt, sino con todo el poder Judicial, me parece que no sería sano”, advirtió el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien aseguró que esta es una gran oportunidad para que en Durango exista una verdadera separación de poderes.

Hoy el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene mayoría en el Congreso y el Partido Acción Nacional (PAN) estará en la gubernatura del estado, resulta preocupante pretender modificar el 100 por ciento la estructura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de la renuncia de Apolonio Betancourt Ruiz a la presidencia del Poder Judicial.

“He sabido de la intención de motivarles, entre comillas, motivarles a algunos magistrados que aún no terminan su periodo y que lo terminan hasta dentro de un par de años o hasta cuatro o cinco años, el que se les pudiera estar pidiendo que renuncien anticipadamente para que el nuevo gobierno quisiera proponer a todos los magistrados”, reveló.

Explicó que el nombramiento escalonado de magistrados, es para que no todos sean propuestos por un gobernador, se busca que el Poder Judicial mantenga su autonomía y su imparcialidad con respecto al poder Ejecutivo del Estado.

Apolonio Betancourt tomará la decisión de ocupar el cargo como magistrado, pero deberá valorar la conveniencia de esta decisión, dijo Benítez Ojeda.

“Si su permanencia o no abona al ambiente democrático que Durango está a punto de vivir y que la alternancia camine en los términos de apertura al diálogo con el nuevo gobierno, habría que valorarlo”, agregó.

Durango no cuenta con una ley que, con base en indicadores, determine cuándo un magistrado debe ser ratificado y cuando no, esto supondrá una disyuntiva luego de la renuncia de siete magistrados, que se van junto con Apolonio Betancourt, cuatro de los cuales se habrán de reincorporar a sus labores como jueces.