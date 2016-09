La Procuraduría General de la República otorgó a los familiares de los normalistas “El Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos de 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.

La dependencia dio a conocer en un comunicado que también se les notificó sobre el nombramiento de Alfredo Higuera Bernal como titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, en reemplazo de José Aarón Pérez Carro.

La procuradora Arely Gómez González expresó que este movimiento no significa interrupción o reinicio de la averiguación en curso. “Habrá continuidad puntual”, indicó.

Gómez explicó a los padres que el informe “describe las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo en dicha investigación”.

Reveló que contiene un balance de las acciones ejecutadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, enfiladas al esclarecimiento de los hechos, establecer el paradero de los estudiantes, detener a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.

Investiga PGR tortura y tratos crueles

Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, dio a conocer que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa continuará abierto, ya que se investigan ciertas irregularidades reportadas por los miembros del GIEI.

Además, aseguró que ciertas instituciones de Cocula e Iguala se han visto infiltradas por el grupo criminal de Guerreros Unidos.

“Con evidencia recabada, definimos que el grupo Guerreros Unidos opera en Cocula y otros municipios, se infiltró a organismos del gobierno”.

El funcionario de la PGR dijo que se pondrá especial atención y se investigarán los señalamientos de posible tortura y tratos crueles, además de irregularidades en el desarrollo de la investigación, “y de existir elementos que estos no queden impunes”.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, indicó que si Tomás Zerón de Lucio, sigue en su cargo como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) no existirá confianza en el gobierno.

Padres de los 43 insisten con destitución de Zerón

La presencia de Zerón de Lucio en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, escoltado por un presunto integrante de Guerreros Unidos, creó desconfianza en torno a la investigación realizada por la dependencia, ya que ahí fue donde se localizaron los restos del estudiante Alexander Mora, los únicos que han sido enteramente identificados, luego de un estudio de la Universidad austriaca de Innsbruck.

En la reunión que mantuvieron hoy con la procuradora Arely Gómez y otros funcionarios del gobierno federal, De la Cruz indicó que la PGR, por medio deZerón de Lucio, ha engañado al pueblo mexicano acerca de lo ocurrido con los 43 estudiantes, por lo que no hay confianza en el grupo de investigadores.

“No podemos decirles que estamos a gusto, contentos de ver que usted está pensando o centrándose en algo que ya lleva 20 meses que para nosotros son de tortura, de desvelo, de andar de acá para allá en búsqueda de la verdad y que no sé qué ordenes traiga. Yo oigo el discurso como todos alentadores, pero que en la vía de los hechos no se cumple, hasta ahorita lo podemos decir con bases y elementos porque tenemos 20 meses que la PGR tomó el caso y definitivamente no hemos avanzado en nada”, expresó Felipe de la Cruz.

Indicó que han detenido a más de cien individuos pero nadie ha dicho la verdad sobre los normalistas y hasta ahora no existe un “ápice de avance para conocer la verdad”.

Sobre este punto dejó en claro que si la PGR quiere trabajar “le sugerimos que lea los informes de los expertos, ahí está basada, para nosotros la verdad científica, los expedientes creados por Tomás Zerón de Lucio y quienes han sido encargados de esta investigación para nosotros no son de confianza y lo decimos con toda la garganta porque hasta ahorita podemos decirles que no supieron hacer la verdad histórica”.

Y destacó que el cambio en la titularidad de Servicios Periciales es un ejemplo de que la investigación no se realizó acorde a los protocolos correspondientes.

También uno de los padres de un normalista desaparecido indicó a la procuradora que “se ve que tiene ganas de hacer su trabajo” y que el cambio en Servicios Periciales les muestra que ellos tienen la razón y que la anterior titular “no hizo bien su trabajo”.

Expresó que para los padres es muy significativa la salida de Tomás Zerón y su investigación hasta las últimas consecuencias y es prioritario que esta salida sea lo más pronto posible.

“¿Por qué señora procuradora? ¿Por qué salimos a hacer actividades? Porque no se va a deshacer de nosotros” hasta que sea destituido Zerón y sepan el paradero de sus hijos. “Los 43 padres de familia le exigimos, no le pedimos, le exigimos la destitución de Tomás Zerón”, apuntó don Mario González.

Con información de Excelsior y 24 horas