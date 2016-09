Luego de que Ford anunciara que movería toda la producción de sus autos pequeños a México, el candidato republicano estadounidense Donald Trump, criticó a la productora automotriz calificando su decisión como algo “horrible”, informó el canal financiero CNBC.

En el anuncio realizado ayer, la Ford indicó que la mudanza de la productora de Estados Unidos a México llevará de dos a tres años, a fin de reducir costos, decisión que provocó la molestia de Donald Trump.

Al respecto del anuncio, el magnate republicano Donald Trump señaló: “nosotros no deberíamos permitir que esto pase”, en un discurso efectuado en Michigan, sitio que en la actualidad es el centro de la producción automotriz estadounidense.

“Ellos harán sus carros, que van a emplear a miles y miles de personas no de este país y luego van a vender sus autos a través de nuestra frontera. No hay impuestos, no hay nada y nosotros tendremos más desempleo en Flint y en Michigan”, subrayó Trump.

Por otro lado, la CNBC mencionó que Trump visitó Flint, una ciudad estadounidense ubicada en el condado de Genesee del estado de Míchigan, para ver la planta de tratamiento de aguas que hace unos meses generó una crisis de agua contaminada en la ciudad.

Visita que el candidato republicano utilizó como vehículo para criticar a México.

Con un toque que rozaba en la melancolía apuntó: “en Flint solía haber coches fabricados y en México no se podía tomar agua en México”.

“Ahora los autos son fabricados en México y no se puede tomar agua en Flint. Esto no es bueno”, señaló.

