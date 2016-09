Por Redacción / Sin Embargo

UNITED NATIONS (AP/EFE) — Los líderes de todo el mundo se aprestan a aprobar el lunes un documento diluido sobre refugiados y migraciones, que expresa la voluntad de la comunidad internacional de ofrecer una respuesta más coordinada y humana a la crisis actual.

El documento es una declaración de intenciones ya que no es de cumplimiento obligatorio y no cayó bien entre muchos países el que se hiciese a un lado una propuesta inicial con metas específicas, que pedía que las naciones accediesen a reubicar al 10 por ciento de los refugiados de todo el mundo. También se descartó una propuesta por la cual se estipulaba que no se puede detener a menores. A pedido de Estados Unidos y otros países, dice que en lo posible no hay que arrestar menores.

El secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty dijo en comunicado que la primera cumbre sobre grandes movimientos de refugiados y migrantes “fue saboteada por estados que actuaron en beneficio propio, dejando a millones de refugiados en situaciones comprometidas en todo el mundo, al borde de un precipicio”.

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon dijo estar al tanto de las críticas y dio a entender que esto es lo mejor que se pudo conseguir por ahora. Resaltó que no es fácil lograr el acuerdo de 193 naciones y agregó que esperaba que pronto se superasen algunas diferencias y se adoptasen “un lenguaje y un compromiso mucho más fuertes, y que se reincorporen algunos elementos” de la propuesta original que fueron descartados.

El acuerdo trata de fijar normas comunes para el trato de los refugiados y alienta su reubicación. También exhorta a combatir la xenofobia.

En la actualidad hay 65,3 millones de desplazados en todo el mundo, más que nunca desde la Segunda Guerra Mundial

Es posible que en una conferencia convocada por el Presidente estadounidense Barack Obama a llevarse a cabo el martes se registren progresos en este tema. Se espera que varias decenas de países asuman compromisos concretos. El gobierno de Obama plantea que se debe aumentar la ayuda humanitaria en 3 mil millones de dólares, reubicar el doble de personas y ofrecer mayor acceso a la educación y a trabajo.

EPN DEFIENDE MIGRACIÓN

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, defendió hoy la necesidad de proteger a los migrantes y recordó que “la historia demuestra que no hay barreras que detengan el movimiento de las personas”.

“No las hay naturales ni tampoco artificiales. Para cada río ha habido siempre un puente, para cada obstáculo ha habido siempre un camino”, señaló Peña Nieto en su intervención en la cumbre sobre refugiados y migrantes que se celebra en Naciones Unidas.

El Presidente mexicano defendió el papel positivo que desempeñan los migrantes en las culturas de los países a los que llegan y subrayó que la comunidad internacional debe mejorar su situación.

“Tenemos un compromiso pendiente con ellos que todos debemos asumir, porque la migración no representa solamente el pasado y el presente de la humanidad, sino también su futuro”, insistió.

Peña Nieto centró su intervención en la migración e hizo hincapié en el carácter positivo de los movimientos de población, que a lo largo de la historia han diseminado tradiciones, ideas, conocimientos, adelantos tecnológicos y valores alrededor del mundo.

“Los migrantes simbolizan la fuerza que ha hecho avanzar a la humanidad”, defendió, subrayando que “el movimiento es parte esencial del ser humano”.

Peña Nieto recordó que su país es “origen, tránsito, destino y retorno de personas” y que es “orgullosamente mestizo, pluricultural y diverso” fruto de múltiples migraciones a lo largo de la historia.

“Los mexicanos creemos firmemente que el mestizaje es el futuro y destino de la humanidad”, apuntó.

Para Peña Nieto, el “histórico” encuentro sobre refugiados y migrantes que hoy acoge la ONU demuestra que “las mentalidades” están cambiando.

“Debemos colocar a los migrantes junto con sus derechos, dignidad y bienestar en el centro del diálogo global”, opinó.

De cara a la negociación de los pactos globales sobre migrantes y refugiados que tendrá lugar en los próximos años, Peña Nieto defendió que debe tenerse en cuenta un enfoque de derechos humanos que establezca obligaciones para los Estados y una corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino.

Además, dijo que esos documentos deben reconocer las aportaciones de los migrantes, contribuir a erradicar la intolerancia, los prejuicios y el racismo y fortalecer las capacidades de los Estados para atender a quienes llegan a sus fronteras, entre otras cosas.

Según adelantó, México se ha ofrecido para acoger una reunión internacional preparatoria en 2017 y “seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo”.