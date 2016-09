Agencias

NUEVA YORK. El presidente de EU, Barack Obama, pidió hoy a los ciudadanos que no sucumban al “miedo” tras los ataques de este fin de semana enNueva York, Nueva Jersey y Minesota, presuntamente perpetrados por yihadistas.

Obama ofreció una breve declaración a la prensa desde un hotel de Nueva York, donde se encuentra para participar en la Asamblea General anual de la ONU.

El presidente ofreció toda la ayuda del gobierno federal disponible para las investigaciones de los incidentes en Nueva York, Nueva Jersey y Minnesota, el último de los cuales dijo es investigado como un posible acto terrorista.

Obama dijo que no parece haber una conexión entre las explosiones en Nueva York y el incidente armado en un centro comercial de Minnesota.

The President just spoke about the incidents & ongoing investigation in New York & New Jersey. Here's what he said: https://t.co/OeF95nLls6

— WH National Security (@NSC44) September 19, 2016