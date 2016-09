Reserva natural en Holbox se incendia, y activistas creen que fueron hoteleros ambiciosos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que personal ya sobrevuela la zona del incendio en el lado noreste de la Isla de Holbox, para combatir los puntos activos.

“Se presupone que se podría haber afectado vegetación de selva baja con presencia importante de Palma Chit, cabe destacar que esta especie se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana, NOM-059-SEMARNAT 2010 con categoría de (A) amenazada”, detalló la Profepa en un comunicado.

De acuerdo con información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el proyecto La Ensenada, a cargo de la firma Península Maya Developments, pretende ocupar 980 hectáreas de la Isla Grande en Holbox, con lo que se afectarían diversas especies de flora y fauna.

Según información de habitantes de la zona, desde las 14:00 horas de este sábado se suscitó un incendio en diez distintos puntos de la isla, pero transcurrió casi un día completo para que las autoridades se presentaran a sofocar las llamas. “Se requiere equipo especial para apagarlo, por ejemplo avionetas, porque la zona es de difícil acceso y ninguna autoridad se ha presentado”, denunció este domingo hace algunas horas Carlos Martínez, defensor de la isla.

Sin embargo, Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mitigaron el fuego alrededor de las 13:00 horas de hoy.

Ambos defensores ambientales acusaron que el fuego pudo ser provocado con el fin de dañar el predio para que la autoridad permita edificar en él. Por ello urgieron a la Profepa a detener cualquier intento de construcción en la isla.

“Es obvio para nosotros que quienes pretenden desarrollar en el área están provocándolo para que, por medio del impacto que se produzca sea más fácil sacar los permisos”, dijo Martínez. Y agregó: “Hay demasiados intereses por parte del Gobierno federal, eso es lo que creemos nosotros. El Presidente de la República se llena la boca con decir que está protegiendo las áreas ecológicas, pero nosotros sabemos que no es cierto”.

“Desde hace mucho tiempo han querido construir La Ensenada, pero no se les ha permitido, hemos trabajado duro para impedir que lo hagan. No sabemos si fue intencional o no, no tenemos información, pero es tremendamente sospechoso que el lugar en el que quieren desarrollar se incendie”, dijo, por su parte, Domínguez Rodríguez.

También la organización Salvemos Manglar Tajamar aseguró que el incendio fue provocado, “ya que esta área en particular no esta poblada y no es época de incendios”, publicó en su cuenta de Facebook.

Al igual que organizaciones como Greenpeace México y Cemda, Domínguez urgió a la Semarnat, una vez más como lo ha venido haciendo desde 2012, a publicar el Programa de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) Yum Balam, región en la que se encuentra Holbox, con la finalidad de regular las actividades que allí se realizan, y así preservar su valor ambiental y riqueza natural.

La Ley establece que la Semarnat, un año después de declarar una zona como ANP, debe publicar un programa de manejo, no obstante, hasta hoy, Yum Balam no cuenta con él aunque desde 1994 se dio la declaratoria, lo cual representa un atraso de 22 años.

“¡Hacemos un urgente llamado a las autoridades para que se publique el Programa de Manejo de la ANP Yum Balam, mismo que debió ser publicado hace 22 años! Por no existir un programa de manejo suceden situaciones como ésta. De igual forma pedimos se investigue lo sucedido”, urgió la organización Salvemos Manglar Tajamar. “Desde 1994 Yum Balam es un Área Natural Protegida, debería contar con un plan de manejo, sin embargo, han pasado más de 20 años y aún no existe. Tener una ANP sin programa de manejo, es como no tenerla. Durante estos 22 años, Holbox ha sido la tierra de nadie y ha provocado una problemática muy compleja de tipo social”, denunció Domínguez.

De igual manera, cuestionó el actuar de las autoridades en el tema: “Yo no entiendo qué le pasa al Gobierno. Hay algo muy raro allí, es muy sospechoso que sin un programa de manejo y con todo el problema de La Ensenada se queme este lugar en este momento cuando no es tiempo de incendios forestales, cuando es una zona a la que no va nadie, ¿un incendio en un humedal? No es tan común. Es bastante sospechoso”.

La Isla de Holbox es hogar de especies como la tortuga marina, carey, blanca, boa constrictor, mapache, aguililla negra menor, garza, halcón peregrino, golondrina de mar, flamenco americano, manatí, especies de delfines, así como el tiburón ballena, el pez más grande del mundo. Además, está compuesta por especies de manglar, selva baja, matorral, vegetación de duna, elementos endémicos, pastizales inundables y palmares.

La construcción, según Cemda, estaría constituida por 2 mil 450 cuartos distribuidos en tres hoteles del lado de la playa, lotes residenciales, villas, condominios y zona comercial. Se construiría un puerto interior que se conectaría a la Laguna por medio de un canal principal, un canal de entrada y un área de almacenamiento provisional de materiales. Además, el proyecto tendría 230 mil metros cuadrados de carreteras y un helipuerto de 10 mil metros cuadrados.