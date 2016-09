Argonmexico / la Redacción

Muy buenos días ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Se la pasaron bien en el Grito? ¿Hicieron su tarea? ¿Sí o no? Levante la mano el que sí hizo la tarea. Eso, muy bien ¿Les gustó cómo quedó su escuela? ¿Quedó bonita?

Muchas gracias. Señor director, me da mucho gusto poder estar una vez más aquí. Maestras, maestros; madres y padres de familia, y a todos ustedes, me da mucho gusto poder saludarlos una vez más.

Estuve con ustedes, como lo recordaba el señor director, en diciembre, y platicábamos de que esta escuela iba a entrar a un programa muy importante que es Escuelas al CIEN. Un programa que lo que busca es poder transformar la infraestructura de las escuelas para que tengamos escuelas más dignas.

Su escuela tuvo una inversión de un poco más de 3 millones de pesos, y pudimos dejar la escuela en muy buenas condiciones. Ahorita me la van a enseñar, vamos a ver cómo quedó.

Quiero agradecer la participación de todos ustedes, particularmente de las madres y los padres de familia del Comité de Escuelas al CIEN, que estuvieron participando para que esta obra fuera posible; llegaran los recursos, y se hiciera toda la inversión que quedamos comprometidos.

Así como sucedió con esta escuela, que se invirtieron esto poco más de 3 millones de pesos, y que quedó renovada esta escuela, en todo el país estamos haciendo una inversión de 50 mil millones de pesos; es decir, casi 3 mil millones de dólares, para arreglar otras 33 mil escuelas como ésta, para que queden tan bonitas y tan dignas como esta escuela.

Y es un esfuerzo fundamental, porque para tener una educación de calidad se requiere también de escuelas dignas y escuelas de calidad.

Y ése es el esfuerzo que estamos haciendo para transformar la educación.

La famosa Reforma Educativa, que a veces no se entiende bien, o como a veces me han dicho que parezco o que somos a veces muy tercos en insistir y en insistir, y en hablar de la Reforma Educativa. Lo que busca es esto: lo que busca es que ustedes, las niñas y los niños, los jóvenes de México, puedan tener las herramientas para ser felices.

Los sueños que hoy tienen los puedan hacer realidad porque tienen los conocimientos; tienen las habilidades que va a demandar el siglo XXI. Un siglo que además va a ser muy demandante, porque además cada vez hay más conocimiento; la tecnología cambia de manera muy rápida, y por lo tanto también cambia la economía.

Hoy, por ejemplo, lo decía un estudio de diversos expertos del Reino Unido, hoy todavía no sabemos cuáles van a ser las principales fuentes de trabajo en los próximos 20 años ¿Por qué? Porque la tecnología cambia tan rápido y la economía también, que también lo hacen los puestos de trabajo. Y ése es el reto que tenemos que enfrentar para que ustedes, las niñas y los niños de México, tengan las herramientas para ser felices; para hacer sus sueños; para competir con quien sea y en donde sea, con niños de Estados Unidos, de Corea, de Brasil, de Europa, porque además nos toca vivir en un mundo globalizado, y México pertenece a los principales bloques comerciales del mundo, y ahí es donde ustedes se tienen que desarrollar, teniendo esos conocimientos y esas habilidades.

Y de eso se trata la Reforma Educativa: de dar esas herramientas ¿Cómo? Teniendo mejores escuelas, como ésta, a través del Programa de Escuelas al CIEN, con esta inversión.

¿Cómo? Trabajando junto con las maestras y los maestros de México para que puedan mejorar, a través de evaluaciones. Pero lo más importante es que las evaluaciones nos dicen qué es lo que estamos haciendo bien, pero también qué es lo que podemos mejorar, y que se puede empezar a ofrecer una oferta de formación continua, de calidad, a las maestras y a los maestros, como lo estamos replanteando y como se empieza a ofrecer ahora, y que cada vez más irá mejorando, para que los maestros también puedan mejorar.

¿Cómo? A través de nuevos planes y programas de estudio acordes con estas necesidades del siglo XXI, como lo estamos procesando a través del Nuevo Modelo Educativo, en donde hoy lo estamos analizando y discutiendo.

Éstas son las acciones que nos permiten tener una mejor educación para ustedes; que ustedes puedan ser más felices, y que tengan un mejor futuro hacia adelante, y que puedan competir, reitero, de tú a tú con quien sea, y se sientan muy seguros de sí mismos, porque tienen los conocimientos que avalan lo que ustedes están haciendo.

Hoy a ustedes les toca divertirse; les toca jugar; les toca aprender; les toca disfrutar ser niños, y a nosotros, a sus maestras, a sus maestros, a sus papás y a nosotros nos toca trabajar, para que su educación sea mejor y puedan competir con y todo el mundo.

Por eso hoy me da mucho gusto, además de poder venir a visitar esta escuela y ver cómo quedo, y que me la enseñen y que veamos cómo quedó la obra; si hay algo pendiente que también lo podamos revisar, me da mucho gusto que el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Invitados que nos llenan de orgullo; invitados que nos hacen ver que cuando se trabaja, cuando se tiene constancia, cuando se tiene disciplina, cuando se cree en los sueños que uno tiene, se pueden lograr muchas cosas, y se pude competir de tú a tú con quien sea y donde sea, y ser campeones del mundo.

Levante la mano aquí ¿a quién le gustaría competir en una olimpiada? ¿Quién quiere ser un atleta de olimpiadas? ¿Y quién quiere ganar una medalla?

Pues el día de hoy, como saben, nos están acompañando medallistas olímpicos. Jóvenes que han hecho una gran historia de éxito a través de su esfuerzo. Les pido, por favor, si pasan, si me acompañan y les damos un gran aplauso, por favor, a nuestros medallistas.

Pásale Iván, también.

Nuestros medallistas que están aquí. Aquí, María de los Ángeles.

María de los Ángeles ganó medalla de oro en lanzamiento de bala. Felicidades. Es nuestra campeona, la número uno del mundo, no sólo por la medalla, sino ranqueada así durante diez años. Ahorita María de los Ángeles nos va a platicar lo que ha sido su carrera, lo que ha sido su esfuerzo y cómo es que logró esa medalla de oro, para todos los que quieran ser medallistas, atletas, y no sólo eso, porque la persistencia y la disciplina de la que nos van a platicar se requiere para toda la vida y para sus sueños.

Déjenme de acabar de presentar. Está también aquí con nosotros Germán. Germán ganó medalla de plata en clavados. Un gran clavadista. Germán, enséñales tu medalla. Muy bien. Muchas gracias, Germán.

Y está también con nosotros Ismael, que ganó medalla de bronce en Pentatlón Moderno. Una disciplina, ya nos la va a platicar Ismael, una disciplina nueva, que se tienen que hacer muchísimas cosas: corren, nadar, esgrima, en fin, ya nos platicará Ismael.

Ismael, un día yo lo estaba escuchando en una entrevista, e Ismael decía que en las diversas disciplinas que conforman el Pentatlón en ninguna había sido el mejor. Siempre había alguien que le ganaba, pero a través de su esfuerzo, a través de seguir adelante, a través de creer en sus sueños, a través de esa persistencia, fue haciéndose cada vez mejor. Y hoy es medalla de bronce. Muy bien y muchas gracias Ismael y muchas felicidades.

Y está con nosotros Iván, además de que también es maestro, Iván es el entrenador de los clavadistas mexicanos, como Germán, que han ganado muchas medallas y que ha sido un entrenador de campeones. Es un maestro, es un maestro aquí, de nosotros, de escuela, pero un maestro de clavadistas. Muchas felicidades, Iván, y muchas gracias por estar aquí.