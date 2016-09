Argonmexico / Carlos Cruz Pacheco

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa (ALDF), Raúl Flores, anunció que el próximo martes presentará ante el pleno de dicho órgano legislativo un punto de acuerdo para citar a comparecer al Jefe Delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal por el caso De Antuñano.

Lo anterior, luego de que su Director General Jurídico y de Gobierno, Pedro Pablo de Antuñano, fue remitido ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por portar en el interior de su auto una caja de cartón con 600 mil pesos en efectivo.

Además el diputado perredista demandará que la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México investigue el caso.

“El lunes acudiremos a la Contraloría a interponer una denuncia y también a la Procuraduría de Justicia local para darle seguimiento a este caso, y el martes subiremos a la tribuna para que esta soberanía pueda proceder a conocer lo conducente, porque no podemos aceptar que esta conducta que viene realizando Ricardo Monreal desde que asumió el cargo sea la que quieran adoptar los gobernantes de Morena. Se le va a pedir cuentas al delegado porque él es el responsable de la administración pública en esa demarcación y es responsable de la manera en que actúan y se conducen todos aquellos a quienes nombró para desempeñar algún cargo”.

El también dirigente del PRD en la capital del país dijo que por cualquier lado que se le vea portar 600 mil pesos en efectivo es un acto ilícito, pues por lo que respecta a la administración pública no se pueden pagar las operaciones en efectivo y por el lado de la asociación civil ésta no puede recibir dinero en efectivo, las reglas de las donaciones son establecidas por el SAT.

“De algún lado salió ese dinero, de algún lado salieron esos recursos, porque si dice que es una Asociación Civil, pues quién le dio el dinero, de qué cuentas bancarias salió, por qué billetes de una sola denominación perfectamente empacados por fajillas. Por eso es muy delicado que diga que una asociación está manejando esas cantidades de efectivo”, precisó.

El también presidente del PRD en la Ciudad de México exigió saber con certeza quién está administrando la delegación Cuauhtémoc, considerada una de las más importantes delegaciones de la capital por ser sede de los poderes y de algunas de las zonas comerciales y económicas más productivas del país.

“Hoy no sabemos quién está a cargo de la delegación, porque Monreal no trabaja los fines de semana, no trabaja días festivos, y eso es inconcebible en una ciudad que nunca descansa y en la que, por el contrario, necesita del triple de trabajo durante fechas emblemáticas como el 15 de septiembre. Y si Monreal descansa todos los fines de semana y los días festivos, con la renuncia de Antuñano la delegación Cuauhtémoc se estaría quedando sin nadie al frente, pues él ocupaba el segundo cargo más importante del organigrama de esa demarcación.

“Creo que se está configurado todo para que se haga una investigación profunda en la delegación Cuauhtémoc dadas las evidencias, porque el funcionario que portaba 600 mil pesos en efectivo el 15 de septiembre, tiene a su cargo los procedimientos administrativos de la demarcación relacionados con los giros mercantiles y de construcciones. Por eso como partido vamos a darle seguimiento, como le estamos dado seguimiento a la denuncia que se presentó desde finales del año pasado en contra de Monreal por el millón y medio de pesos en efectivo que apareció sorpresiva y casualmente arrancando su administración”, enfatizó.

Flores García señaló que es una burla que con tantos escándalos y casos de corrupción en los que se ha visto involucrado el gobierno delegacional de Ricardo Monreal, el político zacatecano tenga pretensiones de ser jefe de gobierno de la CDMX.

“Tendríamos un jefe de gobierno que en Zacatecas se adjudicó propiedades firmándose escrituras él mismo de lo que incautó su gobierno. Ese es un estilo de hacer política que corresponde a las más viejas usanzas del priismo. Por un lado tenemos a Andrés Manuel López Obrador perdonando a la mafia del poder, lanzando amnistías y pidiendo venia, y por el otro lado, al grito de muera la corrupción, tenemos a este funcionario que fue detenido por los retenes militares de la zona centro por portación de una inusual cantidad en efectivo”, comentó.

Finalmente, el dirigente perredista dijo que a casi un año de ser gobierno en la ciudad, Morena no ha representado ningún salto cuántico, pues nadie podría decir que a raíz de que vive en una delegación gobernada por Morena su calidad de vida está por encima del promedio de los demás capitalinos, sino por el contrario, sólo han sido desaciertos tras desaciertos.

“Eso que prometían que iban a acabar de tajo con la corrupción con la luz celestial de López Obrador, pues no ha llegado y no han significado un cambio de ninguna manera; por el contrario, de los gobiernos de la oposición al menos dos funcionarios de primera línea han tenido que renunciar en medio de investigaciones por corruptelas y ahora hasta por lavado de dinero: Arne Aus Den Ruthen Haag y Pablo de Antuñano”, concluyó.