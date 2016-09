A la pregunta de “si el gobernador de su estado fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse de su casa por varios días, ¿le confiaría las llaves?”, el 74.7 por ciento de los mexicanos respondieron que no; el 22.4 por ciento dijo quesí; el 2.1 por ciento respondió que no sabe y el 0.8 por ciento no respondió.

Esta pregunta es parte de la Encuesta Nacional 2016, elaborada por elGabinete de Comunicación Estratégica (GCE), que en esta edición se enfocó en el humor social, así como en evaluar la percepción del rumbo del país, en el desempeño de los gobernadores y en el uso de las redes sociales.

En el caso de la confianza al gobernador (incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad de México), vinculada a la pregunta ¿le confiaría las llaves de su casa?, los mandatarios que tuvieron los porcentajes más bajos, son: Veracruz,Javier Duarte (PRI), a quien el 89.0 por ciento de los encuestados dijeron que no le confiarían las llaves de su casa, en caso de ausentarse.

Le sigue el mandatario de Morelos, Graco Ramírez (PRD), con 89.6 por ciento; luego está el chiapaneco Manuel Velasco (PVEM), con el 86.2 por ciento; el oaxaqueño Gabino Cué (PRD-PAN), con 84.3 por ciento y le sigue el quintanarroense Roberto Borge (PRI), con 84.9 por ciento.

Los gobernadores con mayor porcentaje de confianza, son: la sonorenseClaudia Pavlovich (PRI), con 44.1 por ciento; le sigue el yucateco Rolando Zapata (PRI), con 38.5 por ciento; el campechano Alejandro Moreno (PRI), con 36.9 por ciento; el guanajuatense Miguel Márquez (PAN) y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”, con el 35.8 por ciento.

Control y aprobación

El GCE también preguntó: ¿considera que su gobernador tiene las riendas de su estado o que las cosas se están saliendo de su control?, a lo que el 64.2 por ciento de los entrevistaron contestaron que las cosas se le están saliendo de control; sólo el 42.3 por ciento dijo lo contrario.

Los gobernadores con los porcentajes más bajo en esta pregunta, son; el chiapaneco Manuel Velasco, con el 91.1 por ciento que creen que las cosas se le están saliendo de control.

Le sigue el oaxaqueño Gabino Cué, con el, 90.1 por ciento; el veracruzano Javier Duarte, con el 88.8 por ciento; el morelense Graco Ramírez, con el 82.8 por ciento y el tamaulipeco Egidio Torre, con el 77.7 por ciento.

Los gobernadores con los mejores porcentajes, son: el campechano Alejandro Moreno; le sigue el yucateco Rolando Zapata; la sonorense Claudia Pavlovich; el aguascalentense Carlos Lozano y el poblano Rafael Moreno Valle.

Gestión

A la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la gestión del gobernador de su estado? El 52.9 por ciento de los entrevistados desaprobaron la gestión de sus mandatarios; el 42.3 por ciento los aprueba y el 2.5 por ciento ni aprueba ni desaprueba.

Esta medición significa que más de la mitad de los mandatarios del país, están desaprobados por sus gobernados.

Los gobernadores con los porcentajes más negativos, son: el veracruzano Javier Duarte tuvo el 83.6 por ciento de desaprobación; le sigue el chiapaneco Manuel Velasco, con el 79.4 por ciento; el morelense Graco Ramírez, con 74.7 por ciento; el oaxaqueño Gabino Cué, con 74.3 por ciento y el quintanarroense Roberto Borge, con el 72.0 por ciento.

Los mandatarios con los porcentajes más elevados en aprobación de la gente, son: el campechano Alejandro Moreno; la sonorense Claudia Pavlovich; el yucateco Rolando Zapata; el guanajuatense Miguel Márquez y el de Aguascalientes, Carlos Lozano.

El tamaño de la muestra de esta encuesta fue de 19 mil 200 casos, de los cuales para cada estado se diseñó una muestra de 600 encuestas y los entrevistados fueron ciudadanos mayores de 18 años, en las 32 entidades.