Alejandro Suárez

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que sigue el proceso de cese de los profesores faltistas, esto luego de que varios de los maestros notificados presentaron justificaciones a sus ausencias en las aulas, como el hecho de que les fue imposible dar clases porque su escuela estaba cerrada.

“Los ceses que se anunciaron siguen la ruta legal que deben seguir. Pero por ejemplo, a las autoridades locales, que son las que dan seguimiento, han dado justificación de manera central con argumentos como que la escuela fue cerrada a la fuerza y por lo tanto la falta fue de manera involuntaria”, dijo el funcionario al término de la plenaria del Foro de Consulta sobre el Modelo Educativo con expertos en política educativa.

Según datos proporcionados por el propio Nuño, son mil 860 los profesores que están en proceso de cese. De éstos, mil 200 son oaxaqueños, 500 de Chiapas, 80 de Michoacán y 80 de Guerrero.

Nuño Mayer aseguró que dejar sin clases a los niños y niñas es un hecho grave, por lo que ya serán mucho más estrictos y cuidadoso para registrar a los maestros que en realidad faltaron, aun teniendo todas las posibilidades de dar clases.

Libros de texto, sin cambios en educación sexual

Luego de que el Frente Nacional por la Familia acusara de que con la iniciativa de matrimonio igualitario que mandó el Ejecutivo al Poder Legislativo se pretendan imponer contenidos de educación sexual inadecuados para le educación básica, el titular de a SEP negó que haya una intensión de ese tipo en el nuevo Modelo Educativo.

“Se ha vivido en muchos aspectos, de buena fe o de no tan buena fe, confusiones respecto a lo que plantea el Modelo Educativo respecto a educación sexual. El Modelo Educativo no propone ningún cambio respecto a lo que se ha venido enseñando desde los años 90 porque en términos generales consideramos que es un área que no requiere cambios”, dijo Nuño Mayer.

El funcionario federal añadió que los actuales libros de texto vienen de 2010, y la primera lección de educación sexual está en el libro de biología de cuarto grado de primaria; de ahí se van incrementando los contenidos, pero siempre tomando en cuenta las edades de los alumnos.