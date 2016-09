Por Pascual Alvarado Maldonado

* Conmemora CCH-UJED su aniversario 43

* Algo ocultan en la Secretaría de Salud

* Regalaron a ex ediles lerdenses un millón de pesos

*La Preguntilla

El presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo, Ricardo Pacheco Rodríguez y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán; sostuvieron un encuentro con la senadora presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Guadalupe Garza Galván; en la que se abordó la iniciativa de liderazgo sustentable. En este sentido, Garza Galván exhortó a los diputados locales a establecer ahorros en papel, eliminar el uso de las botellas de agua de plástico, hacer un uso racional del agua y eficientizar la energía eléctrica, con la finalidad de actuar a favor del medio ambiente.

De esta manera, el Congreso Local se sumará a esta iniciativa que también se ha impulsado en el Senado de la República, con la finalidad de enfrentar los daños que han afectado al cambio climático, por lo que se tienen que tomar decisiones responsables.

xxxxx

Este lunes 19 de septiembre la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), reunida en el auditorio de la biblioteca, conmemoró el 43 aniversario de esta unidad académica, pilar de la educación media superior en el estado, con la presencia del rector Oscar Erasmo Návar García, distinguido egresado de este plantel universitario. El coordinador general del CCH-UJED, Luis Enrique Rodríguez Ríos, dio la más cordial de las bienvenidas a las autoridades, así como a personal administrativo y académico que se dio cita en este importante acontecimiento, a quienes se les hizo entrega de un merecido reconocimiento por sus años de servicio en este plantel educativo universitario.

xxxxx

Algo sospechoso y grave debe existir para que la Secretaría de Salud no quiera informar sobre los altos niveles de arsénico en la región de la comarca lagunera.

Es por ello que del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordeno a la Secretaría de Salud que entregue a un particular que lo solicito, acceso al diagnóstico, análisis o estudio existente sobre la problemática del arsénico en dicha región, que comprende comunidades de los estados de Coahuila y Durango.

Y es que la Secretaría de Salud se quiso desligar del tema y se declaró incompetente para atender la solicitud y sugirió a la particular llevarla a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el argumento de que sus facultades en materia de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de las personas se ejercen a través de esa instancia, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Es por ello que la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Areli Cano Guadiana, al analizar el caso, corroboró que actualmente la Cofepris tiene entre sus atribuciones vigilar el fomento sanitario en materia de efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, por lo que es competente para conocer la solicitud.

Sin embargo, advirtió que esta instancia fue creada en 2001 y, de acuerdo con los registros existentes, el problema del agua contaminada con arsénico es anterior a esa fecha, y fue más allá al decir que en el Primer Informe de Gobierno del presidente Miguel de la Madrid se hacía referencia a las obras de conducción de agua de buena calidad, para resolver el problema de hidroarsenicismo en la región de La Laguna, el cual representaba un grave riesgo para la población.

De igual forma, corroboró que a fin de dar seguimiento a la problemática, la secretaría (de Salud) publicó en 1994 la Norma Oficial Mexicana que establecía los límites permisibles de sustancias para determinar la calidad del agua destinada al consumo humano, y que le correspondía a dicha dependencia vigilar su cumplimiento, por lo que el INAI concluyó que antes de la creación de la Cofepris, la Secretaría de Salud era la encargada de velar por el cumplimiento de las normas en materia de riesgos sanitarios de la población, por lo que instruyó a la Secretaria a entregar a la particular la información que obra en sus archivos históricos, relacionada con el problema del hidroarsenicismo en la región de la comarca lagunera.

Xxxxx

El Ayuntamiento de Lerdo “regaló” un millón 530 mil pesos de recursos públicos a 17 ex integrantes del Cabildo, al terminar la administración municipal (Luis De Villa), es decir, en un mes.

No obstante, lo que en la práctica pudiera parecer un “bono de marcha”, no lo es en términos legales pues esta partida se otorga conforme a lineamientos permitidos por la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) que tiene conocimiento de esto y permite que de las arcas públicas se destine este recurso a los regidores, síndico y presidente municipal de Lerdo.

Desde el inicio de la administración municipal, los integrantes del Cabildo tienen un ahorro que la presidencia municipal descuenta de su sueldo, mismo que al final de la administración se entrega.

El ahorro es de dos mil 400 pesos mensuales por cada integrante del Cabildo con el beneficio de que el Ayuntamiento aporta la misma cantidad que ahorre cada integrante.

En este caso, se aprobó que cada integrante ahorraría dos mil 400 pesos, a lo cual se suma una cantidad igual aportada por la Tesorería municipal, es decir, cada integrante habrá ahorrado a finales de esta administración 90 mil pesos, a lo cual se sumará una cantidad igual aportada con recursos públicos con lo que serán 180 mil pesos lo que se llevó cada integrante del Cabildo.

Contando lo que ahorraron los 17 ediles y lo que la presidencia otorga, se hace una bolsa de tres millones 60 mil pesos que serán entregados al Cabildo.

No obstante, hay un límite, pues los ediles no pueden ahorrar más de siete salarios mínimos vigentes por día.

Fue en la administración municipal panista saliente, en agosto de 2007, que se creó este Fondo de Ahorro para el Retiro que continuaron las administraciones priístas.

La justificación que dieron las autoridades para regalarse este dinero (que no es un bono de marcha propiamente) fue que los funcionarios públicos municipales de elección popular no cuentan con la prestación de retiro o despido laboral, por lo que al término de cada administración se ven afectados en su subsistencia durante los meses siguientes hasta conseguir otro trabajo o desarrollar otra actividad.

xxxxx

Respuesta

No debe moverse el agua cuando no se ha de beber.

Refrán que enseña que no se ha de agitar lo que no se puede o quiere afrontar. Rubio lo aplica a “cuando un hombre hace insinuaciones a una mujer con la cual no son posibles las relaciones”.

La Preguntilla: ¿Cuál es el significado de este conocido refrán ranchero “El Que La Hace Lo Paga”?