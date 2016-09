Amena charla con el director de la OFD…

(segunda y última parte )

Por: Geraldo Rosales

Durango, Dgo.

Alfredo Ibarra ha realizado un buen número de arreglos orquestales para prácticamente todas las orquestas de las que ha sido director, siempre hay público al 100 por ciento de su totalidad cuando dirige y comenta que las orquestas no deben de ser un objeto de culto, de tenerlas en altares, reverenciarlas, venerarlas si no que son un ente vivo cotidiano, actual, vigente, importante, porque fueron en un principio, aquí la segunda y última parte de la que ofreció a Contexto de Durango.

¿Qué diferencia hay entre un público de la Ciudad de México y Durango con respecto a un concierto de orquesta?

El reto es el mismo, el público obviamente es diferente, por ejemplo Durango tiene la fortuna de tener una orquesta sinfónica, ciudades que tienen una orquesta, la que sea reaccionan diferente a ciudades que no la tienen, es como si en tu pueblo haya más tiendas o menos tiendas, que haya súper o no los haya, entonces la oferta del producto abunda más en un lugar que en otro y eso te hace diferente como consumidor, entonces yo solo marco la diferencia, de ahí en fuera la expectativa es la misma, o la problemática es la misma, si en cada festival repetimos los mismos artistas y el mismo programa como a la tercera o cuarta vez la gente ya va a saber de qué se trata, como los cuentacuentos o los que se dedican al Stand up, si tienes un chiste que tiene mucho impacto pero que lo cuentas siempre, va a llegar el momento en que te lo sabes mejor del que lo está contando y ya no te hace tanto chiste, eso es exactamente lo mismo con la programación de las orquestas.

¿Está de acuerdo con los sinfónicos, esas fusiones que se hacen de grupos de rock con orquesta?

Absolutamente de acuerdo, hay quienes se rasgan las vestiduras, yo fui precursor de eso, la primera vez que se hizo una cosa de eso con una banda haciendo tributo a un grupo de rock, fue la UNAM y yo fui el director, yo lo propuse y esa vez causó una fisura en el patronato de la UNAM , a mí me costó el puesto porque el director del Instituto Politécnico Nacional dijo “ ¿porque se presenta mi coro en la UNAM?” y entonces como es la rivalidad, Poli-UNAM , entonces el señor perdió y se fue, no me importa, yo sigo en lo mío.

¿Qué paso con el concierto, siguió haciendo este tipo de conciertos?

Y bueno fue un exitazo, lo tuvimos que repetir, jamás se me va olvidar, está en la gaceta de la UNAM, ese día, ese domingo, el concierto doble fue el domingo, ese día el equipo de futbol de la UNAM se coronó campeón, pero la portada de la gaceta universitaria fue la Orquesta Filarmónica de la UNAM con los coros del Politécnico y la banda tocando Queen sinfónico y yo dirigiendo ahí, entonces tengo mi ejemplar de la gaceta universitaria como un pequeño trofeo porque ese día la música le ganó al futbol, fue una cosa insólita y de ahí eso marco pauta y se hace mucho, yo lo sigo haciendo.

¿Ya había trabajado la fusión de arpas con orquesta?

Bueno el arpa es parte integral de la orquesta, siempre está uno familiarizado, ahora he tenido la oportunidad de desarrollar también mi vena de compositor y de arreglista, entonces escoges tu arpa y tratas de escribirle pero nunca a tal magnitud, hablando de innovación, de atreverse, hablando de ser actual, de hacer nuevos caminos, Enrique Escajeda ha hecho una cosa fabulosa el programa estuvo sensacional porque no solo es un uso notable del arpa, sino un uso amable del arpa y entonces eso motiva mucho y hace que te enamores de ese instrumento que tenías ahí como cotidiano pero no lo has valorado lo suficiente.