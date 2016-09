Por Martha Casas

Durango, Dgo.

El secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal, informó que tienen ya 123 casos de dengue en la entidad, ubicados en la región lagunera y existen 70 más que están en estudio y por confirmar, ante ello se toman medidas para erradicar el aedes aegipty, mosquito transmisor del vector.

El funcionario estatal aseguró que están haciendo acciones de fumigación para eliminar el mosco transmisor y erradicar la enfermedad, para ello se están centrando en la región lagunera, que es donde se han presentado los casos y en algunos municipios aledaños para evitar que se propague la enfermedad, pero se ampliará el cerco sanitario.

Afortunadamente en la región de la capital no se ha presentado ningún caso, ya que a final de cuentas es un brote que se dio en Gómez Palacio, Durango, en la colonia López Portillo y ahí ya se colocaron sustancias de abate, igual que en los municipios de Lerdo y Nazas.

En el caso de la enfermedad de Zika, se registró un sólo caso en Durango, pero fue un paciente importado, es decir, que había estado en Chiapas y se trajo la enfermedad desde esa región, afortunadamente ya no estaba en una etapa de contagio y no hubo mayores riesgos, de tal suerte que únicamente se trató medicamente. De Chikungunya no existe ningún caso registrado en la entidad duranguense.

Franco Mariscal aprovechó para hacer un llamado a la población respecto de que se tomen medidas preventivas en el hogar, como descacharrizar de manera frecuente sus hogares, evitar la acumulación de agua que es el lugar propicio para la generación del mosquito, pidió además que ante cualquier síntoma se acuda de inmediato a recibir atención médica, evitar la automedicación y estar pendiente de los grupos vulnerables.