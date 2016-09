Una centella que nunca se apagará

El “Flaco” González deja un legado y se convierte en una leyenda del deporte duranguense

Por Ángel Castillo

Durango, Dgo.

Emocionada hasta las lágrimas, Alma Lilia su hija no puede ocultar su pena y agradece el homenaje póstumo que le realizan en el Departamento de Educación física B, pero su mensaje tiene un importante grado de verdad, “dicen que nadie muere mientras sea recordado y estoy segura que mi padre siempre será recordado por todos ustedes y vivirá por siempre”.

BRILLA EN EL CIELO

Luis Ricardo “Flaco” González ha dejado el mundo terrenal, para unirse a una de las tantas estrellas en firmamento, sin embargo la estrella del “Flaco” de oro brilla más que nunca, es una centella que no sólo brilla por un instante sino lo hará eternamente, mientras en las pistas y fuera de ellas se tenga el recuerdo de un hombre que dio todo por el atletismo y dio aún más por cada uno de los chicos y grandes con los que convivió.

EL FLACO

Uno de los mejores entrenadores que ha visito Durango nació el 3 de abril de 1953, se graduó como Técnico Industrial Forestal, para después graduarse como Licenciado en Educación Física en la Universidad Norte, y de inmediato se integró a las clases de Educación física en el Instituto Francisco Zarco.

Un importante número de cursos y capacitaciones tomó Luis Ricardo González Lozano, lo cual lo convirtió en uno de los mejores entrenadores de atletismo de Durango, pero principalmente en un hombre que siempre brindó el apoyo y el aliento a atletas y compañeros de trabajo.

SUS LOGROS

Es complicado enumerar sus logros, porque fueron muchísimos, entre los que destacan ganador del premio a entrenador del año, ganador del Campeonato Nacional de la categoría infantil en la Olimpiada Nacional de Tepic, Nayarit, Campeón Nacional en Media Superior en Querétaro y Morelos, además de cuatro campeonato nacionales por equipos en Ligas Pequeñas en Monterrey, Puebla, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Pero mantiene un record, al conseguir durante ocho años consecutivos por lo menos una medalla de oro en Olimpiada Nacional, hasta la fecha es el entrenador que mayor cantidad de preseas doradas en Olimpiada Nacional y Campeonatos de Media Superior, además de tener atletas en eventos mundiales, internacionales y juegos centroamericanos.

SUS ATLETAS

Entre los más destacados atletas a su cargo estuvieron María del Consuelo Zamora García, José Carlos de la Torre, Alma Lilia González Saucedo, Jessamyn Trinidad Sauceda de la Trinidad, Francisco Gerardo González Reyes, María Fernanda Villegas Silerio, Luis Raúl Torres, Lucía Rojas Rosales y Cristina Alejandra Flores Robles entre muchos otros.

SU SENTIR

Muchos de los atletas se han manifestado en redes sociales por el sensible fallecimiento de quien calificaron como su segundo padre, algunos de ellos platicaron con Contexto de Durango y recordaron parte de las anécdotas vividas con el “Flaco” a quien consideraron como estricto, pero también como un amigo que siempre vio por ellos dentro y fuera de la pista.

LA POMADA MILAGROSA

Francisco Gerardo González Reyes mejor conocido como el Rostro y atleta de 100 y 200 metro recordó, “en la Olimpiada del 2006 en el Politécnico iba a correr la final de los 200 metros, entonces yo sentí una molestia en el calentamiento y se lo comenté al Flaco, le dije que no correría debido al dolor, pero él no sé de donde sacó su disque pomada milagrosa”.

El atleta ganador de medalla agregó “le dije haber enséñemela y el dijo que no, que si confiaba en el me la pondría, sin pensarlo le dije que sí y corrí la final gane bronce y me dijo no tenías nada, lo que te puse fue crema para las manos y era tal el poder de convencimiento que nos alentaba hacer las cosas con el corazón”.

SE FUE EN PAZ

La atleta de Juegos Panamericanos, Jessamyn Sauceda también estuvo bajo la tutela del Flaco y recordó una anécdota que vivieron pero fueras de las pistas, “una vez que fuimos al Centro Deportivo Olímpico a un campamento con Raúl Barreda al DF y al terminar el ultimo día fuimos a la feria de Chapultepec y nos dijo que nunca se había animado a subirse a una montaña Rusa y que si lo acompañábamos, pensamos que no se iba a subir y si se subió y a sus 50 y tantos con miedo y todo no se hecho para atrás y cuando se bajo dijo: ya puedo morir en paz ya me subí a una montaña Rusa”.

UN EJEMPLO

Otra de sus atletas, Cristina Alejandra Flores Robles, visiblemente emocionada recordó lo que significó esta persona en su vida, “fue un como un papá, recuerdo las veces que pase con el 89, no sólo se preocupaba por mí en lo deportivo sino en lo en académico, me iba mal en la escuela y el iba a hablar con los maestros para que nos ayudaran”.

Asimismo rememoró los momentos en que la ayudó a dar lo mejor de sí en competencias, “recuerdo los momentos de las competencias en que estaba muy nerviosa me decía burra cabezona no parece de Durango, siempre animándonos a dar todo y lo recuerdo así no como un entrenador sino como un papá para mi, siempre dando el ejemplo, siempre guiándome a luchar por mis sueños”, finalizó.

FLACO DE ORO

Uno de sus atletas más destacados Luis Raúl Torres se le quebró la voz al hablar del hombre que lo ayudó dentro y fuera de las pistas, “fue como un segundo padre que me apoyo en muchos momentos no sólo en el deporte sino en la vida cotidiana, me decía que no importaba la calificación, importaba que yo saliera adelante y que no era nada más el deporte sino sobre salir en todos aspectos de mi vida”.

Pero recordó un momento muy especial que los terminó por unir en lo más alto del podio, “en Puebla 2012 ahí me acuerdo mucho fue mi último nacional, esa medalla fue gran parte por el por todo su apoyo, me acuerdo mucho un día antes que no quería seguir esa competencia porque estaba lastimado, pero al día siguiente él fue quien me acompañó desde la mañana a calentar a sentirme un poco mejor, me acompañó con sus palabras que lo caracterizaban y que me animaron para seguir en ese día, que terminó en una medalla de oro”.