Rechaza un juez federal reducir la suma que pagó Fabián Granier Calles para conseguir su libertad provisional bajo caución en el proceso donde le imputan una presunta defraudación fiscal de 2 millones 111 mil 725 pesos

El hijo del ex gobernador tabasqueño Andrés Granier pagó la suma que le imputan haber defraudado al fisco por concepto de reparación del daño para abandonar el Reclusorio Oriente el pasado 19 de abril.

Poco después de dejar la cárcel presentó una solicitud para que se redujera a sólo 279 mil 638 pesos el monto de la garantía pagada, pues argumentó que ya había liquidado a Hacienda un millón 832 mil 87 pesos de los impuestos reclamados.

Para Alejandro Caballero Vértiz, Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales de esta ciudad, negó la solicitud de Granier por improcedente, al no haber constancias que acreditaran que había cubierto los impuestos defraudados.

Argumentó que para reducir la caución, la norma establece que no sólo deberán cubrirse las contribuciones evadidas, sino que la Secretaría de Hacienda debe expresar su entera satisfacción por el pago.

Con información de Reforma